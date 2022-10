CANDLEMASS: Neues Video am Start

Mit 'Sweet Evil Sun' veröffentlichen die Doom-Götter von CANDLEMASS ihr neues Video.

Der gleichbetitelte Longplayer erscheint am 18. November über Napalm Records.

Anbei die Trackliste:

1. Wizard Of The Vortex

2. Sweet Evil Sun

3. Angel Battle

4. Black Butterfly

5. When Death Sighs

6. Scandinavian Gods

7. Devil Voodoo

8. Crucified

9. Goddess

10. A Cup Of Coffin (Outro)