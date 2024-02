Bruce Dickinson kommt nach Stuhr!

Bitte wohin? Wo ist denn Stuhr? Nun, die Antwort ist ganz einfach: In Niedersachsen, direkt neben Bremen. Und in Stuhr, besser gesagt in Groß-Mackenstedt (und damit genau an der Autobahnabfahrt von der A1), steht ein Media Markt. Und in diesem Media Markt arbeitet ein gewisser Holger Mahlstedt, bundesweit besser bekannt als "Metal-Holger", der schon öfters Metal-Größen wie Udo Dirkschneider oder Doro zu Autogrammstunden in den Media Markt gelockt hat.

Und jetzt hat er es geschafft, dass Bruce Dickinson im Rahmen der Veröffentlichung seines Solo-Albums "The Mandrake Project" (Release am 01.03.2024) eine exklusive Autogrammstunde im Media Markt Stuhr geben wird. Am Mittwoch, 06.03.2024, wird Bruce von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr ausschließlich das neue Album, das man natürlich vor Ort erwerben kann, unterschreiben. Aus Zeitgründen und damit möglichst viele Fans an ein Autogramm kommen, wird Bruce wirklich nur das neue Album signieren.

Quelle: Media Markt Stuhr bei Facebook Redakteur: Mario Dahl Tags: bruce dickinson the mandrake project autogrammstunde media markt stuhr 06032024