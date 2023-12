BRUCE DICKINSON  Details zu

Heute wurden die Details zum neuen Solo Album von BRUCE DICKINSON enthüllt, welches am 1. März 2024 über BMG erscheinen wird.



“The Mandrake Project” – Tracklist



Afterglow Of Ragnarok (05:45)

Many Doors To Hell (04:48)

Rain On The Graves (05:05)

Resurrection Men (06:24)

Fingers In The Wounds (03:39)

Eternity Has Failed (06:59)

Mistress Of Mercy (05:08)

Face In The Mirror (04:08)

Shadow Of The Gods (07:02)

Sonata (Immortal Beloved) (09:51)



Einen beeindruckenden Vorgeschmack liefer die 1. Single zum Eröffnungtrack 'Afterglow Of Ragnarok'.



Das dazugehörige Video könnt ihr hier sehen:







Bruce beschrieb die Leadsingle 'Afterglow Of Ragnarok' bereits als "einen schweren Song, der von einem großen Riff angetrieben wird... aber es gibt auch eine echte Melodie im Refrain, die das Licht und die Schatten des restlichen Albums andeutet.“



“The Mandrake Project” ist nicht nur ein Album, sondern eine düstere, erwachsene Geschichte über Macht, Missbrauch und den Kampf um die Identität vor dem Hintergrund wissenschaftlicher und okkulter Genialität. Die von Bruce Dickinson erdachte Comicserie wird von Tony Lee geschrieben und von Staz Johnson für Z2 Comics atemberaubend illustriert. Sie erscheint in 12 vierteljährlichen Ausgaben, die zu drei jährlichen Graphic Novels zusammengefasst werden. Der erste Band wird am 17. Januar 2024 in den Comicläden landen.



Bruce Dickinson – “The Mandrake Project” Tour



18.04. – Diana Theater, Guadalajara, MEXIKO

20.04. – Pepsi Theatre, Mexico City, MEXIKO

24.04. – Live Curitiba, Curitiba, BRASILIEN

25.04. – Pepsi On Stage, Porto Alegre, BRASILIEN

27.04. – Opera Hall, Brasilia, BRASILIEN

28.04. – Arena Hall, Belo Horizonte, BRASILIEN

30.04. – Qualistage, Rio De Janeiro, BRASILIEN

02.05. – Quinta Linda, Ribeirao Preto, BRASILIEN

04.05. – Vibra, Sao Paulo, BRASILIEN

18.05. – Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

19.05. – O2 Academy, Manchester, UK

21.05. – Arena, Swansea, UK

23.05. – Rock City, Nottingham, UK

24.05. – O2 Forum Kentish Town, London, UK

26.05.– L’Olympia, Paris, FRANKREICH

28.05. – 013, Tilburg, NIEDERLANDE

29.05. – De Oosterport, Groningen, NIEDERLANDE

01.06. – Barba Negra, Budapest, UNGARN

03.06. – Arenale Romane, Bucharest, RUMÄNIEN

05. - 08.06. – Mystic Festival, Gdansk, POLEN*

05. - 08.06. – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SCHWEDEN *

09.06. – Rockefeller, Oslo, NORWEGEN

11.06. – Grona Lund, Stockholm, SCHWEDEN

13.06. – House Of Culture, Helsinki, FINNLAND

14.06. – Noblessner Foundry, Tallinn, ESTLAND

16.06. – Huxleys Neue Welt, Berlin, DEUTSCHLAND

17.06. – Grosse Freiheit 36, Hamburg, DEUTSCHLAND

19. – 22.06. – Copenhell, Kopenhagen, DÄNEMARK *

21.06. – Graspop Metal Meeting, Dessel, BELGIEN*

22.06. – Summerside Festival, Grenchen, SCHWEIZ *

24.06. – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, DEUTSCHLAND*

25.06. – Circus Krone, München, DEUTSCHLAND

27. – 30.06. – Hellfest, Clisson, FRANKREICH *

30.06. – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBURG

03. – 06.07. – ROCKHARZ Open Air, Ballenstedt, DEUTSCHLAND *

05.07. – Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Rome, Rome, ITALIEN *

06.07. – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza, ITALIEN *

09.07. – E-Werk, Köln, DEUTSCHLAND

13.07. – Hala, Zagreb, KROATIEN

16.07. – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIEN

19.07. – Kucukciftlik Park, Istanbul, TÜRKEI

21.07. – Release, Athen, GRIECHENLAND *



* – Festivalauftritt

Bruce Dickinsons Live-Band besteht aus dem Gitarristen Roy Z, dem Drummer Dave Moreno, der Bassistin Tanya O'Callaghan und dem Keyboard-Maestro Mistheria.