BODY COUNT mit neuer Single

ICE-T und BODY COUNT melden sich zurück. Mit 'Psychopath' haben die Crossover-Jungs ihre erste Single seit 2020 am Start.

Das dazugehörige Lyric-Video wollen wir euch nicht vorenthalten.

Zudem sind die Jungs wie folgt live zu sehen:

5.6. – Danzig, Polen– Mystic Festival 2024

7.6. – Hamburg, Deutschland – Inselpark Arena

8.6. – Nürnberg, Deutschland – Rock im Park 2024

9.6. – Nürnberg, Deutschland – Rock am Ring 2024

11.6. – Berlin, Deutschland – Zitadelle Spandau

13.6. – Hradec Kralove, Tschechien – Rock for People 2024

14.6. - Budapest, Hungary, Ungarn - Budapest Park

15.6. – Nickelsdorf, Österreich – Nova Rock 2024

16.6. – Zagreb, Kroation – Salata Stadium

17.6. – Zürich, Schweiz – Komplex 457

18.6. – Lausanne, Schweiz – Les Docks

20.6. – Nummijärvi, Finnland – Nummirock 2024

22.6. – Cophenhagen, Dänemark – Copenhell Festival

23.6. – Dessel, Belgiem – Graspop Metal Meeting 2024

25.6. – Esch-Sur-Alzette, Luxemburg – Rockhal

26.6. – Amsterdam, Niederlande – Paradiso

27.6. – Ysselsteyn, Niederlande – Jera On Air

28.6. – Clisson, Frankreich – Hellfest 2024

30.6. – London, UK – O2 Forum Kentish Town

1.7. – Manchester, UK – O2 Ritz Manchester

2.7. – Glasgow, UK – Galvanizers Yard