BLUES PILLS am Himmel

Bevor mit "Birthday" am 02. August die neue BLUES PILLS-Scheibe veröffentlicht wird, präsentiert uns die Rock-Band mit 'Top Of The Sky' einen weiteren Appetizer.

Es ist das bereits vierte Album von Elin Larsson und Co und hat folgende Trackliste:

01. Birthday

02. Don't You Love it

03. Bad Choices

04. Top Of The Sky

05. Like A Drug

06. Piggyback Ride

07. Holding Me Back

08. Somebody Better

09. Shadows

10. I Don't Wanna Get Back On That Horse Again

11. What Has This Life Done To You