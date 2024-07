BLITZKRIEG mit neuem Album

Ein neues BLITZKRIEG-Album steht an. Es heißt wie die Band selbst und erscheint über Mighty Music am 06. September.

Vorab gibt es mit 'The Spider' eine kleine Kostprobe.

Anbei die Songs:

01. You Won`t Take Me Alive

02. The Spider

03. Dragon`s Eye

04. If I Told You

05. Vertigo

06. Above The Law

07. I Am His Voice

08. The Night He Came Home

09. On Olympus High – Aphrodite’s Kiss