BLIND GUARDIAN lässt uns die Neuaufnahme hören

Die Krefelder haben ihr Album "Somewhere Far Beyond" neu aufgenommen und werden uns diese neue Version am 2. August 2024 hören lassen. Braucht man so etwas? Das wird sich zeigen, wenn wir wirklich lauschen dürfen. Zuerst einmal gibt es aber einen Eindruck mit der neuen Version von 'Ashes To Ashes' als Single auf den üblichen Plattformen und auch hier. Klingt schon deutlich fetter:

Außerdem gibt es das Lied auch noch als Live-Version vom Hellfest 2022 in Frankreich: