Bevor am 18. Oktober mit "Hunting Party" das neue Album von BLIND EGO erscheint, präsentieren RPWL-Gitarrist Kalle Wallner und Co. mit 'In A Blink Of An Eye' einen weiteren Vorgeschmack.

Quelle: Blind Ego YouTube Redakteur: Marcel Rapp Tags: kalle wallner blind ego the hunting party sylvian