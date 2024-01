BLAZING ETERNITY beendet die Wartezeit

Die dänische Doom/Gothic-Metal-Combo BLAZING ETERNITY meldet sich zurück. Nach über zwanzig Jahren stellt die Band heute eine neue Single vor. 'One Thousand Lights' heißt der Song, das Video gibt es hier obendrein:





'One Thousand Lights' ist die erste Single des kommenden neuen Albums einer der Pionierbands Dänemarks im Melodic Doom/Goth Metal-Genre. Das neue BLAZING ETERNITY-Album mit dem Titel "A Certain End Of Everything" erscheint am 19. April 2024 bei Mighty Music.



Lineup:

Peter Mesnickow - vocals

Morten Kroll Lybecker - guitars, bass, synths

Lars Riis Korsholm - drums

Quelle: Target Group Redakteur: Frank Wilkens Tags: blazing eternity dänemark melodic doom