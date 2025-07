BIOHAZARD f***t das System

Am 17. Oktober veröffentlicht BIOHAZARD ihr neues Studioalbum "Divided We Fall" über BLKIIBLK. Nun kredenzen uns die Hardcore-Jungs mit 'F**k The System' eine brandneue Single vom kommenden Studioalbum "Divided We Fall".

F**k The System

https://www.youtube.com/watch?v=hy1Wf4fP1CA

"Divided We Fall" Album Tracklist:

1. F**k The System

2. Forsaken

3. Eyes On Six

4. Death Of Me

5. Word To The Wise

6. Fight To Be Free

7. War Inside Me

8. S.I.T.F.O.A.

9. Tear Down The Walls

10. I Will Overcome

11. Warriors

Line-up:

Billy Graziadei - Gesang, Gitarre

Bobby Hambel - Leadgitarre

Danny Schuler - Drums

Evan Seinfeld - Gesang, Bass