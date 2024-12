BETH GIBBONS auch in 2025 auf Tour

Die britische Sängerin, überaus bekannt von der Formation PORTISHEAD, begibt sich auch im kommenden Jahr auf UK- und Europatour, um ihr im Mai erschienenes Album "Lives Outgrown" im Liveformat darzubieten. An folgenden Tagen und Orten kann man ihre Konzerte aufsuchen:

27.06.2025 London, United Kingdom, Roundhouse

03.07.2025 Roskilde, Denmark, Roskilde Festival

05.07.2025 Werchter, Belgien, Rock Werchter

06.07.2025 Beuningen, Niederlande, Down The Rabbit Hole

09.07.2025 Luxemburg, Luxemburg, Abtei Neumünster

11.07.2025 Mailand, Italien, Giardino della Triennale

15.07.2025 Madrid, Spanien, Noches Del Botanico

16.07.2025 Lissabon, Portugal, Coliseum

06.08.2025 Oslo, Norwegen, Øya Festival

07.08.2025 Göteborg, Schweden, Way Out West

09.08.2025 Helsinki, Finnland, Flow Festival

Tickets sind über die Künstlerwebseite verfügbar.

Quelle: Facebook / Beth Gibbons Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: beth gibbons lives outgrown tour 2025 ticket konzert portishead