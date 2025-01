Die britischen Death Metal-Veteranen BENEDICTION haben das Cover ihres kommenden Studioalbums "Ravage Of Empires" enthüllt, das am 4. April 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. "Ravage Of Empires" wird das neunte Album der Band sein, die sich 1989 in Birmingham, England, gegründet hat.

