BEHEMOTH mit Live-Album

Am 25. Oktober 2024 veröffentlichen die Polnischen Extrem-Metaller BEHEMOTH via Nuclear Blast ihr Live-Album "BEHEMOTH - XXX Years Ov Blasphemy", erhältlich als 3CD + BluRay, 3LP und digital.



Die Show, die an drei verschiedenen Orten abgehalten und gefilmt wurde, hat eine Gesamtlaufzeit von 90 Minuten, aufgeteilt in drei verschiedene Acts, und bietet neben Fan-Favoriten auch einige ausgewählte Deep Cuts, die BEHEMOTH bisher selten live gespielt hat.



Nach 'Cursed Angel Of Doom' gibt es jetzt auch das Video zu 'The Thousand Plagues I Witness'.



BEHEMOTH - XXX Years Ov Blasphemy - Trackliste:



ACT 1

1 Chant Of The Eastern Lands

2 Lasy Pomorza

3 Summoning (Of The Ancient Ones)

4 Blackvisions Of The Almighty

5 Cursed Angel Of Doom

6 Pure Evil And Hate

ACT 2

1 The Thousand Plagues I Witness

2 Decade Ov Therion

3 Christians To The Lions

4 44 (The Youth Manifesto)

5 Heru Ra Ha: Let There Be Might

6 Chant for Ezkaton 2000

ACT 3

1 Demigod

2 At The Left Hand Ov God

3 Alas, Lord Is Upon Me

4 Ora Pro Nobis Lucifer

5 Rom 5:8

6 O Father O Satan O Sun!



The Thousand Plagues I Witness (Live From XXX Years Ov Blasphemy)







Cursed Angel Of Doom (From XXX Years Ov Blasphemy)







