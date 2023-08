BAD WOLVES und die Legenden

Mit 'Legends Never Die' präsentieren uns die Alternative-Metaller von BAD WOLVES einen neuen Song ihres "Die About It"-Albums, das am 03. November via Better Noise Music veröffentlicht wird.

Wir wünschen viel Freude.

Anbei die Songliste:



01. Intro

02. Bad Friend

03. Die About It

04. Savior

05. Hungry For Life

06. Legends Never Die

07. NDA

08. Move On

09. Masquerade

10. Say It Again

11. It’s You (2 Months)

12. Turn It Down

13. Set You On Fire

Quelle: Better Noise Music