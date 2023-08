Achim Ostertag steigt bei REAPER ENTERTAINMENT ein

Bereits seit sechs Jahren ist das von Gregor Rothermel und Florian Milz gegründete Label REAPER ENTERTAINMENT ein fester Bestandteil der internationalen Metal/Musik-Landschaft.



Nun macht das junge Unternehmen einen weiteren großen Schritt in die Zukunft: Summer Breeze-Gründer Achim Ostertag steigt als Mitgesellschafter in das Unternehmen ein, welches in diesem Zuge in eine GmbH umgewandelt wurde, mit Florian Milz und Gregor Rothermel als Geschäftsführer.



Alle drei, die sich schon seit vielen Jahren kennen und befreundet sind, freuen sich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen dem Dreiergespann für die zukünftige Zusammenarbeit alles Gute!



REAPER ENTERTAINMENT hat derzeit rund 30 Bands unter Vertrag, darunter Szenegrößen wie TANKARD (D), MEMORIAM (UK), METAL CHURCH (US), oder die finnischen CHILDREN OF BODOM-Nachfolger WARMEN. Das Unternehmen wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Warner Music Group vertrieben, in allen anderen Ländern über die Warner-Tochter ADA.