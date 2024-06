A DAY TO REMEMBER will Feedback

Die erste neue Musik seit zwei Jahren: Die Jungs von A DAY TO REMEMBER melden sich mit ihrer neuen Single 'Feedback' zurück!

Im dazugehörigen Musikvideo entführt die Band die Co-Produzenten des Songs, Drew Fulk und Zakk Cervini, aus dem Aufnahmestudio in die Wüste, wo ihnen der Song von A DAY TO REMEMBER – gefesselt und geknebelt – live vorgespielt wird. Das Problem: Ganz in der Nähe befindet sich ein Atomtestgelände. Und die Polizei ist ihnen auch bereits auf den Fersen... Hier gibt es den Clip von Regisseur Jeb Hardwick zu sehen: