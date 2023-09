AXENSTAR: Vorgeschmack auf das achte Kapitel

Am 01. Dezember bringt die schwedische Powermetal-Band AXENSTAR mit "Chapter XIII" ihr neues, achtes Album heraus.

Das Album erscheint auf dem Label Inner Wound Recordings.

Zur ersten Single wurde 'Heavenly Symphony' wurde nun ein Video veröffentlicht.

"Chapter VIII" track listing:

01. Heavenly Symphony

02. Through The Fire And Brimstone

03. The Great Deceiver

04. Enchanted Lands

05. The Flame Of Victory

06. No Surrender

07. Holy Land

08. Eye For An Eye

09. The War Within

10. Life Eternal



Axenstar is:

Magnus Winterwild - Vocals, bass

Jens Klovegård - Guitars

Joakim Jonsson - Guitars

Pelle Åkerlind – Drums