AS I LAY DYING und das weiße Grab

Am 15. November 2024 erscheint via Napalm Records "Through Storms Ahead", das neue Album von AS I LAY DYING. Heute erscheint die beeindruckende Metalcore-Hymne 'Whitewashed Tomb', zusammen mit einem neuen Musikvideo.



Frontmann Tim Lambesis über den Track und das Video:

" 'Whitewashed Tomb' repräsentiert das Gleichgewicht zwischen Melodie und Aggression, für das AILD bekannt ist. Durch die Art und Weise, wie Phil und Hiram den Song produziert haben, enthält dieser einen interessanten modernen Twist. Als Phil das Original-Demo schrieb, konnte ich sofort die klassischen Melodic-Metal-Einflüsse in den Gitarrenmelodien erkennen, die mit einem unterschwelligen, düsteren Thema herausstechen. Daher wollte ich textlich ein weißes Leichentuch als Metapher nutzen. Auf den ersten Blick ist es etwas Sauberes und Schönes, bis die dunkle, verrottete Seite zum Vorschein kommt. Ich finde es toll, was Ryan Neff hinzugefügt hat, um diesen Kontrast auch gesanglich zu untermauern."



Whitewashed Tomb







https://www.youtube.com/watch?v=aaOYTeu2Jn8

