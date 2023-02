ARJEN LUCASSEN'S SUPERSONIC REVOLUTION: erstes Video

Arjen Lucassens neue Band ARJEN LUCASSEN'S SUPERSONIC REVOLUTION hat eine erste Single veröffentlicht: 'The Glamattack'.



Arjen sagt dazu:

"Der Song 'The Glamattack' handelt vom Aufstieg des Glamrock in den frühen Siebzigern mit Künstlern wie T-REX,SWEET, ALICE COOPER und DAVID BOWIE. Damals wollte ich wie diese Künstler sein! Ich erinnere mich sogar daran, dass ich meiner Mutter die Perücke klaute und vor dem Spiegel in eine Haarbürste sang. Ich mochte die Theatralik und das unverschämte Image dieser Glitzerbands, bei denen es um mehr als nur Musik ging."



Schaut euch das leicht verrrückte, psychedelische Video an!



The Glamattack







https://www.youtube.com/watch?v=Q3Fo7WtU4hI

