APRIL ART, das Karma... und die Tour

Mit ihrem dritten Studioalbum "Rodeo" hat sich APRIL ART in die Top-Liga des deutschen Rocks gespielt – Platz 26 in den offiziellen deutschen Albumcharts!



Heute erscheint ihre neue Single 'Karma Is A Beach'. Produziert wurde der Song von Drummer Ben Juelg im bandeigenen Studio, das dazugehörige Musikvideo entstand im Februar 2025 unter der Regie von Mirko Witzki (Witzki Visions) im blue:beach in Witten.



Die Band kommentiert:

" 'Karma Is A Beach' ist der perfekte Sommer-Festival-Track. Der Song erinnert auf humorvolle Weise daran, dass alles, was man tut, irgendwann zu einem zurückkommt. Der Track ist 100% APEIL ART, rotzfrech und laut. Wir hatten eine mega Zeit beim Dreh des Musikvideos und hoffen, dass Euch der Song hilft, das Leben ein bisschen weniger ernst zu nehmen."



Aber damit nicht genug, APRIL ART kann im Sommer und Herbst auch live bewundert werden. Erst auf diversen Festivals, später dann die Headliner-Tour "Burn The Whole Tour 2025". Die Termine haben wir für euch aufgelistet.



Karma Is A Beach







https://www.youtube.com/watch?v=OgiGgFYoFPs





APRIL ART - FESTIVALS 2025:



24.05.2025 (DE) Pförring - Burning Lake Festival

06.06.2025 (DE) Loxstedt - The Rock House Open Air

07.06.2025 (DE) Langwedel - Holtebüttel rockt

20.06.2025 (DE) Schwalmtal - Schwalm Rock Festival

21.06.2025 (DE) Lehrte - Lehrter Rocknacht

26.06.2025 (DE) Kiel - Radio BOB! Rock Camp - Kieler Woche

29.06.2025 (DE) Feuchtwangen - Meadow Festival

02.07.2025 (DE) Ballenstedt - Rockharz

04.07.2025 (DE) Hude - Burning Pants

05.07.2025 (DE) Langeln - Langeln Open Air

11.07.2025 (DE) Nideggen - Tollrock

18.07.2025 (LU) Mertert - Eastcoast Festival

26.07.2025 (DE) Rengsdorf - Rock The Forest

07.08.2025 (ES) Villena, Alicante - Leyendas del Rock

15.08.2025 (CZ) Moravský Krumlov - Rock Castle

16.08.2025 (DE) Dinkelsbühl - Summer Breeze Open-Air

17.08.2025 (CH) Cudrefin - Rock The Lakes

29.08.2025 (DE) Wörrstadt - Neuborn Open Air

30.08.2025 (DE) Wennedach - Rock am Glois

06.09.2025 (DE) Wassenrock – Wassenberg

27.09.2025 (ES) La Gineta - Gineta Rock Fest

28. + 29.11.2025 (DE) Weisenhäuser Strand - Metal Hammer Paradise



APRIL ART – BURN THE WHOLE TOUR 2025:



02.10.2025 - Stuttgart: Wizemann *SOLD OUT*

03.10.2025 - München: Backstage (Werk)

04.10.2025 - Cham: LA Live Style Cafe

14.11.2025 - Jena: F-Haus

15.11.2025 - Hannover: Musikzentrum

13.12.2025 - Frankfurt: Batschkapp

19.12.2025 - Essen: Turock *LOWTICKETS*

20.12.2025 - Hamburg: Grünspan



Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: april art karma is a beach rodeo tour 2025