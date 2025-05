60 Jahre THE KINKS

"The Journey Part 3", der dritte Teil und letzte Teil der THE KINKS-Anthologie zum 60. Jubiläum einer der einflussreichsten Rockbands aller Zeiten, erscheint am 11. Juli 2025 via BMG. Es gibt sie in verschiedenen Formaten: 2CDs, 2LPs, digital und HD Digital. Die physischen Formate enthalten im Booklet Track-by-Track Kommentare der Band und neue Liner Notes von Phil Alexander.



Das Album wurde von der Band selbst zusammengestellt. Die erste CD/LP enthält elf Klassiker und Hits aus der RCA-/Arista-Zeit, darunter Songs wie 'Come Dancing', 'Destroyer' und 'Living On A Thin Line'. Alle Tracks wurden von den originalen ¼-Zoll-Masterbändern neu gemastert.



Die zweite CD/LP bietet bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Archiv der Band. Mitgeschnitten wurden sie bei ihrem legendären Konzert in der Royal Albert Hall am 11. Juli 1993. Darunter finden sich mitreißende Live-Versionen von 'You Really Got Me', 'Till The End Of The Day', 'Sunny Afternoon' und viele weitere Songs.



"The Journey Part 3" Trackliste:



Disc 1 (2025 Remaster):

01. Catch Me Now I'm Falling

02. (Wish I Could Fly Like) Superman

03. A Rock'n'Roll Fantasy

04. Sleepwalker

05. Living On A Thin Line

06. Come Dancing

07. Around The Dial

08. Do It Again

09. Better Things

10. Destroyer

11. Low Budget

12. Misfits



Disc 2 (Live at the Royal Albert Hall, 1993):

01. One Of Our DJs Is Missing

02. Till The End Of The Day

03. Where Have All The Good Times Gone

04. Low Budget

05. Apeman

06. Phobia

07. Only A Dream

08. Scattered

09. Celluloid Heroes

10. I'm Not Like Everybody Else

11. Dedicated Follower of Fashion

12. The Informer

13. Death of a Clown

14. Sunny Afternoon

15. You Really Got Me

16. Days



Destroyer (2025 Remaster)







https://www.youtube.com/watch?v=ZQc7_1pkGvs



I'm Not Like Everybody Else (Live at the Royal Albert Hall, 1993)







https://www.youtube.com/watch?v=q4_fXVQyYl8

