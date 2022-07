Feuriges von BALLS GONE WILD

Mit 'School On Fire' steht der neue BALLS GONE WILD-Song in den Startlöchern.

Morgen erscheint mit "Stay Wild" das dazugehörige Album via Metalville Records.

Die "Stay Wild"-Tracklist:



1. Killing One

2. Hangman

3. School On Fire

4. Feel My Love

5. Twist Of Fate

6. Masked City

7. Stay Wild

8. Knocked Out

9. Plata O Plomo

10. Ready For Love

11. Bride Of Satan