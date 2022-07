EARLY MOODS debütiert

In 2020 hatte EARLY Moods bereits eine EP namens "Spellbound" auf den Markt gebracht, die noch über das deutsche Label Dying Victim Productions erschien. Am 05.08.2022 veröffentlicht nun die fünfköpfige Band aus Los Angeles, deren Musik sich zwischen Doom à la CANDLEMASS, WITCHFINDER und PENTAGRAM und Heavy Metal bewegt, via RidingEasy Records ihr gleichnamiges Debütalbum im Digitalformat. LP und CD sollen am 21.10.2022 folgen. Das Video zu 'Live To Suffer' bietet einen Vorgeschmack.

