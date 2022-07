CROSSFAITH: unterwegs

Mit CROSSFAITH ist einer der aufstrebendsten Acts Japans bald weltweit unterwegs.

Mit der "Atlas Of Faith"-Welttour zelebrieren die Jungs ihr 15-jähriges Bandbestehen.

Oktober

29th Milan (IT) Legend Club

30th Munich (DE) Backstage

31st Zurich (CH) Dynamo



November

02nd Stuttgart (DE) Im Wizemann

03rd Vienna (AT) Arena Wien

04th Budapest (HU) A38 Ship

05th Prague (CZ) Underdogs' Ballroom

07th Warsaw (PL) Klub Hydrozagadka

08th Krakow (PL) Molo

09th Leipzig (DE) Naumann's

11th Berlin (DE) Hole 44

12th Copenhagen (DK) Pumpehuset

13th Hamburg (DE) Knust

15th Paris (FR) La Maroquinerie

17th Vosselaar (BE) Biebob Vosselaar

18th Cologne (DE) Esssigfabrik & Sensor Club

19th Eindhoven (NL) Dynamo