ALTER BRIDGE: Neue Scheibe im Anmarsch!

Die Jungs von ALTER BRIDGE sind wieder am Start.

Das siebte Album der Band, "Pawns & Kings", erscheint am 14. Oktober über Napalm Records.

Die Trackliste des Album:

1. This Is War

2. Dead Among The Living

3. Silver Tongue

4. Sin After Sin

5. Stay

6. Holiday

7. Fable Of The Silent Son

8. Season Of Promise

9. Last Man Standing

10. Pawns & Kings